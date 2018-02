Iniciativa “Para cá do Marão” inaugura ciclo de concertos em Chaves

Para Cá Do Marão é uma iniciativa flaviense que tem por objetivo promover e dinamizar a música ao vivo no interior, tendo Chaves como epicentro deste novo movimento cultural. A proposta é a de um ciclo regular de concertos em que cada sessão contará com dois nomes, sendo um deles da região. Trazer até Chaves o que de melhor se anda a fazer no país, dando sempre palco à prata da casa. Esta iniciativa conta com a parceria do TEF (Teatro Experimental Flaviense) e da Wav Magazine.

Nada como a sonoridade sonhadora dos Before And After Science para iniciar as sessões “Para Cá Do Marão”. A banda de Post-Rock portuense vem a Chaves apresentar na íntegra Relics & Cycles, o seu mais recente disco editado em setembro de 2017.

A Wav Magazine coroa Relics & Cycles com o 3º lugar dos melhores discos nacionais de 2017, dizendo que representa a “contínua evolução musical da banda, cada vez mais solta e dinâmica na arte de elaborar belíssimas e cinematográficas canções de post-rock.” Diz ainda que “o constante jogo entre passagens calmas e as eventuais explosões de distorção é apresentado com cada vez mais inteligência e imprevisibilidade, enquanto que a composição denota uma maior maturidade, colocando-os ao nível de muitos grupos estrangeiros do género.”

Numa descrição faixa a faixa no site Arte-Factos, é destacado o tema “Howling”, que “surge como uma reacção ao prévio sentimento de perda de controlo e desabamento. Um misto de desapontamento e tristeza aliada à vontade de querer continuar, procurando encontrar alternativas e soluções para os problemas apresentados, em oposição a um caminho mais fácil e menos perturbador que seria o de desistência.”

Ao lado destes estará uma nova proposta flaviense: Vurdalak. O trio, que regressa à sala onde se deu a conhecer, surge como um dos projetos mais recentes da cidade flaviense, apresentando riffs contagiantes e uma capacidade de interligar todos os instrumentos de uma forma simples e sucinta. Vurdalak é a aposta Transmontana pronta para dar cartas e lançar-se por este país fora. Os seus temas originais deambulam entre vários géneros musicais, desde o post-metal até ao rock instrumental mais pausado e clássico. Destaque ainda à faixa “Full Moon”, onde a banda apresenta provavelmente a melhor combinação entre os géneros mencionados.

A primeira Sessão Para Cá Do Marão, que conta com Before And After Science e Vurdalak, terá lugar a 24 de fevereiro no Cineteatro Bento Martins em Chaves, com início marcado para às 21h30. Os bilhetes custam 4€ e já se encontram à venda na bilheteira do Teatro assim como na Cervejaria O Abade em Chaves, que conta com alguns descontos e ofertas. Reservas a partir do endereço paracadomaraosessions@gmail.com.

