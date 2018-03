Informação da autarquia de Vila Real sobre a queda de neve

1) No dia de ontem, 27 de fevereiro, verificou-se uma queda de neve anormal no concelho de Vila Real. Essa queda de neve afetou todas as localidades e todas as vias rodoviárias do concelho, incluindo as da cidade de Vila Real. Apesar disso, dentro da cidade e na grande maioria das outras vias, a circulação automóvel foi sempre possível, desde que feita com os necessários cuidados por parte dos condutores. Todas as demoras na circulação automóvel foram devidas a dezenas de pequenos acidentes rodoviários e perdas de tração automóvel, normais nestas condições e impossíveis de evitar. Uma vez que esta situação ocorreu de uma forma disseminada e que todas as vias se encontravam na mesma situação, seria impossível encontrar vias alternativas.

Para fazer face às cerca de 90 ocorrências que existiram até às 4h00 da madrugada do dia 28 de fevereiro, estiveram envolvidos:

Operacionais – aproximadamente 40 elementos dos Corpos de Bombeiros e 12 trabalhadores do Município de Vila Real;

Viaturas – aproximadamente 20 dos Corpos de Bombeiros e 5 do Município de Vila Real, sendo que 4 destes são Limpa-neves;

Foram percorridos cerca de 1.700 quilómetros por estas viaturas;

Foram espalhadas aproximadamente duas toneladas de sal nas vias.

O Município agradece a todos os envolvidos nestas operações, não só dos Corpos de Bombeiros e trabalhadores do Município, como também elementos das Juntas de Freguesia e cidadãos individuais, PSP, GNR, CDOS e todos os que se dedicaram de forma empenhada ao bem comum. Reforça-se que esta situação afetou todo o território, todos os cerca de 50.000 habitantes do concelho e os cerca de 1.000 km de vias rodoviárias, entre caminhos rurais, estradas municipais e arruamentos urbanos, sendo impossível acudir a todas as situações de emergência simultaneamente.

2) Relativamente às Escolas sob a responsabilidade do Município, foi ontem decidido, cerca das 14h30, o encerramento das mesmas. A partir das 15h30 foram ativados os transportes escolares da responsabilidade da Câmara Municipal, que operaram com a normalidade possível, dentro das circunstancias muito adversas. Dada a situação geral, verificaram-se atrasos e outros inconvenientes, que apenas podemos lamentar.

No dia de hoje, 28 de fevereiro, dada a melhoria das condições climatéricas e a recuperação da normalidade de circulação automóvel na grande maioria das vias rodoviárias, o Município decidiu não encerrar qualquer escola e proceder aos transportes escolares. Isto mesmo foi comunicado ontem, pelas 23h00. Todos os encerramentos de estabelecimentos de ensino que se verifiquem no dia de hoje são uma decisão exclusiva das próprias escolas, no âmbito da sua autonomia ou casos pontuais de dificuldade de acesso rodoviário, nas zonas rurais.

3) Quantos aos transportes públicos urbanos, a empresa prestadora desse serviço informou o Município de que não poderia assegurar o transporte de passageiro em condições plenas de seguranças, dada a dimensão dos veículos envolvidos e a neve existente na via. Por esse motivo, o serviço de transportes públicos teve que ser suspenso, evitando problemas de segurança, mas criando atrasos e dificuldades de mobilidade dos utentes. O Município considera que, perante as duas opções, foi preferível escolher a segunda.

4) Para terminar, o Município de Vila Real agradece novamente a compreensão de todos para as dificuldades causadas por esta situação e agradece, nomeadamente, a todos os que com o seu civismo e trabalho auxiliaram na resolução dos problemas. Recordamos que a Proteção Civil é uma atividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e Autarquias Locais, incluindo os cidadãos e todas as entidades públicas e privativas, com a finalidade de prevenir riscos coletivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos, proteger e socorrer pessoas e bens em perigo quando essas situações ocorram.

