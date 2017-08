Incêndios florestais 2017: Situação no concelho de Vila Real

No corrente ano o fenómeno dos incêndios florestais tem afetado catastroficamente os territórios agrários e florestais do país. Tal situação deve-se em grande parte ao anormal período de verão que se atravessa, caraterizado por elevadas temperaturas do ar, ventos intensos e extrema secura dos combustíveis e dos solos, devido à reduzida precipitação que há largos meses se regista.

Esta situação tem colocado estes territórios do interior, e o concelho de Vila Real não é exceção, com um risco de incêndio muito elevado e até extremo em alguns períodos. Esta situação acarreta consequentes problemas de proteção civil sempre que se registam ignições, particularmente quando essas ignições se multiplicam num curto espaço de tempo.

Ciente do problema, entendeu a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) do concelho de Vila Real reunir os seus membros e convidar outros agentes com relevância na matéria, para avaliação do período de incêndios florestais já decorrido. Esta reunião serviu especialmente para auscultação das dificuldades sentidas até ao momento, face ao desenvolvimento do fenómeno no território, e para a sua mobilização para a adoção de comportamentos ativos de prevenção. Parte desta componente ativa passará pelo seu papel de difusores de comportamentos preventivos, nomeadamente a proibição da utilização do fogo em espaços florestais e rurais, a necessidade da limpeza dos combustíveis florestais à volta das habitações num raio de 50 metros e a comunicação imediata, através dos números de emergência (112 e 117), em caso de deteção de um qualquer incêndio florestal.

A CMDFCI concluiu também que, apesar do esforço desenvolvimento no período invernal por todos os agentes para dotar o concelho de condições e desenvolver iniciativas e intervenções que minimizassem o problema, a situação atual, porque complexa, exigirá igualmente que cada entidade, ao seu respetivo nível, procure manter-se fortemente empenhada e mobilizada para garantir a segurança e tranquilidade dos cidadãos.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário