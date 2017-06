Incêndio no Túnel do Marão gera polémica

Um incêndio num autocarro da Rodonorte no interior do Túnel do Marão, no passado dia 11 de junho, levantou críticas por parte do presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, que acusa a empresa responsável, a Infraestruturas de Portugal (IP), de atrasos na resposta à ocorrência.

“Não houve por parte da IP a resposta adequada e essa resposta ficou prejudicada pelo facto do centro de controlo não estar em Vila Real. É muito diferente estar no local e estar a 400 km de distância”, criticou. Já a A IP garante que o Plano de Emergência do Túnel do Marão “garantiu eficácia no socorro”. Rui Santos afirmou que é “incompreensível” que a GNR e o INEM tenham sido “acionados 15 e 20 minutos depois de ter deflagrado o incendio” e que os bombeiros só tenham chegado (…)

Segundo a IP, o sistema de deteção automática de incidentes deu um alerta de fumo, às 20h29, sendo que dois minutos depois houve um alerta do sistema de opacidade do ar, indicando perda de visibilidade. Às 20h33, foi encerrada a galeria sul (sentido Amarante – Vila Real) e foi desencadeado o Plano Automático de Sinalização Eletrónica de fecho do túnel. Seguiu-se, às 20h34, a entrada em funcionamento do sistema de ventilação forçada para desenfumagem e, às 20h35, foi dado o alerta do Centro (…)

O incidente provocou estragos na infraestrutura, ao nível do pavimento e dos equipamentos ativos de segurança instalados no Túnel. A IP garante que “a ventilação funcionou normalmente, facto bem visível quando o fumo começou a envolver a paisagem junto ao emboquilhamento do Túnel e que consistiu somente na expulsão massiva do fumo que se gerou com o incêndio”. A circulação no sentido Vila Real – Amarante foi restabelecida às 6h30 do dia seguinte e o trânsito no sentido Amarante – Vila Real será normalizado quando estiverem garantidas todas as condições de segurança. A IP adianta que está a (…)

