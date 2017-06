II Mostra do Ensino Profissional e IV Mostra Escolar do Concelho de Vila Real

Realizam-se de 5 a 9 de junho de 2017, a II Mostra do Ensino Profissional e IV edição da Mostra Escolar, duas iniciativas promovidas pelo Município de Vila Real que contam com a participação de diferentes estabelecimentos de educação e ensino do concelho de Vila Real.

Ao longo de cinco dias, a Praça do Município vai ser palco de diversas e interessantes atividades de animação, dinamizadas pelos estabelecimentos de educação e ensino, assim como por outras entidades que, num ambiente descontraído e alegre, vão partilhar com a comunidade os diferentes projetos educativos desenvolvidos ao longo do corrente ano letivo.

Através destas Mostras o Município pretende aproximar toda a comunidade escolar e não escolar para as opções relativas ao Ensino no concelho de Vila Real, dando a oportunidade a cada Escola e Agrupamento de Escolas de mostrar as atividades que se realizam durante os períodos letivos, numa abordagem dinâmica, atual, interativa e de proximidade.

Os visitantes, de modo particular os jovens e as crianças, vão poder ainda assistir a outras atividades organizadas pelo Município de Vila Real, em parceria com outras instituições do concelho, nomeadamente teatro, demonstrações, exposições, workshops, desporto, jogos, entre muitas outras que serão certamente do seu agrado.

A Mostra do Ensino Profissional e a Mostra Escolar são duas iniciativas que vão ao encontro dos princípios da Carta das Cidades Educadoras, de cuja Associação Internacional Vila Real faz parte desde 2004, que preconiza o envolvimento ativo de toda a comunidade, através da participação de instituições que atuam transversalmente no concelho.

A abertura oficial das Mostras está prevista para o dia 5 de junho, a partir das 17h30. Do dia 6 ao dia 9 de junho, as Mostras poderão ser visitadas das 10h às 13h e das 20h30 às 23h.

