II Festa do Voluntariado Animal no Museu do Douro a 2 de julho

O Museu do Douro recebe, a 2 de julho, a II Festa do Voluntariado Animal, organizada pelo Grupo Proteção Animais Régua (GPAR), que tem por objetivo principal sensibilizar a comunidade para a defesa e proteção dos animais.

O Museu do Douro associa-se e apoia uma causa social e comunitária, acolhendo nas suas instalações a II Festa do Voluntariado Animal. O GPAR, criado em Abril de 2014, é um grupo constituído por algumas pessoas particulares que dispõem do pouco tempo livre que têm para fazer voluntariado na causa animal e que pretende envolver a população do concelho de Peso da Régua e concelhos vizinhos na resolução da situação de abandono, maus-tratos a animais domésticos e controlo de matilhas e colónias, tentando estabelecer parcerias com as autoridades policiais, entidades públicas e privadas. Neste momento, o GPAR está a efetuar os procedimentos necessários e a reunir condições para formalizar a constituição do mesmo como uma organização sem fins lucrativos.

De modo a incentivar a ajuda e o envolvimento de toda a sociedade civil na causa animal, e à semelhança do ano anterior, o GPAR vai levar a cabo a II Festa do Voluntariado Animal, no próximo dia 2 julho, no Museu do Douro, Peso da Régua.

Programa

09h30 – Yoga com Joana Vale

11h00 – Conferência “Comportamentos – Direitos, Deveres e Educação”

Oradores –António Correia Neves (Treinador de cães de assistência, Quinta Equestre da Sardoeira) e GPAR – Grupo Proteção Animais Régua

15h30 – Desfile canino e acrobacias caninas com Dasha e Jade

18h00 – Sunset com música de Vasco Valente (DJ na Discoteca Indústria, Porto)

22h00 – Encerramento da festa

Ao longo de todo o dia há bazar, farmácias, clínicas, apresentação de produtos para animais, bar.

