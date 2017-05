II Encontro de Tunas Rurais do Marão e Alvão a 20 de maio

A Câmara Municipal de Vila Real é a anfitriã do II Encontro de Tunas Rurais do Marão e Alvão que terá lugar no próximo dia 20 de Maio, a partir das 17 horas. “O Toque” é a forma de dinamização e renovação das Tunas, no âmbito do projeto de classificação no Inventário Nacional do Património Imaterial que decorre, por iniciativa da associação Arquivo de Memórias, com a coordenação da DRCN, a participação e apoio das Câmaras Municipais de Vila Real, Santa Marta de Penaguião, Amarante e Mondim de Basto, onde existem ainda Tunas Rurais ativas, e a parceria do Conservatório Regional de Música de Vila Real. Tem, como ponto alto o encontro musical das Tunas Rurais, para além de servir de ponto de situação do mencionado projeto.

