Idosa comemorou 100 anos em Sanguinhedo

Teresa Afonso Rosa, moradora em Sanguinhedo, comemorou, na passada terça-feira, 100 anos de vida. Foi com alegria e emoção que a centenária comemorou a data junto de familiares e amigos, e todos os que se quiseram juntar à festa.

A festa de aniversário foi assinalada com uma missa, na Igreja da Senhora da Ajuda, que contou com a participação do Grupo de Cantares Aleu. A pedido do Conselho Diretivo dos Baldios de Sanguinhedo, o Papa Francisco enviou uma Benção Apostólica a Teresa Afonso, que a recebeu com emoção.

