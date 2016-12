Homem perde a vida em acidente com motocultivadora

Um homem com 58 anos faleceu, hoje de manhã, na sequência de um acidente com uma motocultivadora na freguesia de Barqueiros, em Mesão Frio. O alerta foi dado pela esposa da vítima por volta das 10.35 horas. O homem estava a manobrar a máquina agrícola num terreno situado no lugar de Vale Moreira.

O homem era emigrante na Suíça e estava em Portugal a passar as férias de Natal. “Deslocaram-se várias equipas de socorro ao local, mas acabou por não resistir devido à gravidade dos ferimentos que sofreu”, afirmou o comandante dos bombeiros voluntários de Mesão Frio, Paulo Silva.

O helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) também foi acionado. “O meio aéreo acabou por aterrar numa freguesia vizinha, já no concelho de Baião, devido ao nevoeiro intenso. No entanto, acabou por não ser necessário”, acrescentou o comandante.

