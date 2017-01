Homem morre intoxicado com monóxido de carbono

Um homem de 55 anos morreu, hoje, na sequência de uma intoxicação por monóxido de carbono em Soutelinho do Mezio, na freguesia de Telões, no concelho de Vila Pouca de Aguiar. A mãe da vítima, de 79 anos, foi transportada para o hospital de Vila Real em estado grave. Terá sido uma salamandra a causar a libertação do gás.

“Foi um vizinho que os encontrou porque estranhou encontrar o portão da casa fechado. Como costumava vê-los todos os dias de manhã, foi bater à porta e ouviu a minha tia gemer”, contou José Valadares, primo e sobrinho das vítimas. Segundo a comandante dos bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, Diana Silva, “o óbito do homem foi declarado no local” pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

