GP Lordelo acelera a 22 e 23 de julho

A vila de Lordelo vai receber um evento de corridas de motas com a finalidade de promover e dar a conhecer ao público a região de Vila Real, bem como valorizá-la através da vinda de corredores profissionais portugueses e espanhóis. O GP Lordelo terá início pelas 10h, nos dias 22 e 23 de julho, na pista próxima do hospital.

A tarde do dia 22 será dedicada a treinos e à noite irá realizar-se um momento de “Freestyle Show”, pelas 22h, seguido de um After Party como momento de descontração. No dia 23, durante todo o dia, o foco principal serão as corridas e a competição. Os participantes serão presenteados com dois DJ convidados. Nos próximos dias serão revelados os horários e mais informações sobre o evento.

