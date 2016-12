Governo autoriza abate de 608 sobreiros para construir barragem

O abate de 608 sobreiros foi autorizado por um despacho do Governo que declarou a utilidade pública do Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET). As árvores vão ser cortadas ao longo dos 4,67 hectares localizados na área onde vai ser construída a barragem de Gouvães, que é uma das três que integra o SET, que abrange os concelhos de Cabeceiras de Basto, Vila Pouca de Aguiar e Ribeira de Pena.

O Governo autorizou a Iberdrola a abater “289 sobreiros adultos e 319 sobreiros jovens em cerca de 4,67 hectares de povoamentos e de pequenos núcleos daquela espécie”. A empresa espanhola fica obrigada a implementar medidas compensatórias, como a reflorestação de outras áreas. Para além de Gouvães, o SET inclui as barragens de Daivões e Alto Tâmega.

Deixe o seu Comentário

Comentário