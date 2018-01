GNR e EDP entregam calendários para maior segurança de idosos

A Guarda Nacional Republicana (GNR), em parceria com a EDP Distribuição, em todo o território nacional, vai distribuir 50 mil calendários, no sentido de reforçar a proximidade à população mais idosa, alertando para a prevenção de burlas relacionadas com a cobrança ilegal de serviços prestados pela EDP Distribuição.

A grande visibilidade que este artigo tem no interior das residências, torna mais fácil, em casos de emergência, o acesso aos contactos da GNR (colocados no próprio calendário), que poderão ser determinantes no apoio e na garantia da segurança desta faixa etária.

A ações do Comando Territorial de Vila Real vão realizar-se nos seguintes dias e locais:

24 de janeiro, 14h30 horas, Junta de Freguesia de Cimo de Vila Castanheira, Chaves;

25 de janeiro, 10h00 horas, Junta Freguesia de Bobadela, Boticas;

26 de janeiro, 14h30 horas, Auditório da Câmara Municipal de Murça;

26 de janeiro, 10h00 horas, Av. José Maria Alpoim n.º 490, Mesão Frio;

Dia 31 de janeiro, 10h00 horas, Av. Tondela 5050- Godim, Peso da Régua.

