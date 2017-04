“Geologia na Rota da Vinha e do Vinho” foi tema de Seminário no Douro

Pelo segundo ano consecutivo, a Região Demarcada do Douro acolheu o Seminário “A Geologia na Rota da Vinha e do Vinho” que se realiza anualmente pelas diferentes regiões vitivinícolas do país, organizado pela Associação Portuguesa de Geólogos em colaboração com diversas Instituições como Universidades, Museus, Quintas, Adegas, etc. Este ano integrou o conjunto de iniciativas da Semana dos Parceiros do “Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal”.

O Seminário “A Geologia na Rota da Vinha e do Vinho na Região do Douro Superior” decorreu no fim-de-semana de 07 a 09 de abril, em Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Freixo de Espada à Cinta e incluiu conferências, debates, provas de vinho e visitas a espaços museológicos e quintas, assim como excursões de campo, onde se abordaram as relações existentes entre as caraterísticas geológicas e vitivinícolas da Região.

O Seminário contou com 60 participantes entre docentes do Ensino Secundário; Profissionais de Geologia, Enologia; Estudantes e Geoturistas e pretendeu promover e divulgar o património geológico, vinhateiro e paisagístico da Região do Douro Superior, bem como o seu património histórico, arqueológico e cultural. Abordou conteúdos temáticos multidisciplinares, inter-relações e interações entre Geologia, a Vinha e o Vinho, interpretando as paisagens da Região do Douro Superior, terminando com um magnífico passeio de barco no Douro Internacional com início e termo no Cais da Congida.

