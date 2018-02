GCVR conquista 137 pódios no campeonato regional de infantis e absolutos

O Ginásio Clube Vila Real participou com 40 atletas no Campeonato Regional de Infantis e Absolutos + Torregri 2 de Cadetes A, competição realizada na Piscina Municipal de Mirandela entre 24 e 25 de Fevereiro e que contou com a presença de 128 atletas em representação de 8 clubes. O GCVR voltou a dominar o medalheiro da prova ao contabilizar 137 pódios (59 de primeiro lugar, 45 de segundo e 33 de terceiro) aos quais se somaram 94 recordes pessoais, quatro recordes regionais e ainda três mínimos para os Campeonatos Zonais de Infantis e um mínimo para o Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos de Piscina Longa.

Ao nível dos recordes regionais, a destacar a prova de 1500 metros Livres na qual Francisco Afonso bateu o recorde regional Juvenil B na passagem aos 800 metros com o tempo de 9.30.02 e igualmente nos 1500 metros com o tempo de 17.57.32. Na mesma prova, Rodrigo Salcedas bateu o recorde regional Júnior 18 anos com a marca de 17.57.21. Koen Weustink foi o responsável pelo quarto destaque, ao bater o recorde regional Júnior 18 anos na prova de 50 Mariposa com o tempo de 26.02. Os mínimos para os Campeonatos Zonais de Infantis foram conquistados por José Pedro Nunes (Infantil B) nas provas de 100 e 200 metros Livres com as marcas de 1.05.98 e 2.24.88, e ainda por Carolina Eira (Infantil A) na prova de 200 Costas com o tempo de 2.49.02. Estes atletas irão competir entre 9 e 11 de Março em Felgueiras com a companhia de João Gonçalves que já se encontrava qualificado para a prova. Luis Carvalho (Júnior 18 anos) conquistou mínimo na prova de 50 Mariposa com o tempo de 26.64 para o Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos a realizar no Funchal entre 22 e 25 de Março. Esta prova contou ainda com a participação dos atletas Cadete A nas provas de 100 e 400 Livres, 100 Costas, 100 Bruços, 100 Mariposa e 200 Estilos com uma prestação muito positiva e que deixa excelentes perspectivas para o seu início no escalão de Infantis na próxima época.

Este foi o segundo Campeonato Regional da época, com os atletas do GCVR a demonstrar os frutos do trabalho que têm vindo a realizar e um excelente espírito de equipa. No próximo dia 3 de Março é a vez dos atletas mais jovens do clube competirem no Torregri 2 e Festival de Escolas em Torre de Moncorvo, passando depois a duas das provas mais importantes da época com o GCVR a estar representado pela equipa feminina no Campeonato Nacional de Clubes da 1ª Divisão em Coimbra e em seguida no Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos de Piscina Longa no Funchal.

