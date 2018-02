GCVR conquista segundo lugar no V Torneio Cidade de Mirandela  

O Ginásio Clube Vila Real conquistou o segundo lugar no V Torneio Cidade de Mirandela, competição onde estiveram presentes 111 atletas em representação de 12 clubes e na qual o GCVR esteve representado por oito atletas: Ana Sofia Leite, Ana Sofia Nóbrega, Ana Margarida Guedes, Margarida Fernandes, Koen Weustink, Luis Carvalho, Miguel Ribeiro e Rodrigo Salcedas. Da parte do GCVR, a destacar o segundo lugar na classificação colectiva com um total de 229 pontos, a conquista de três recordes regionais e três recordes do Torneio, dez novos recordes pessoais e quinze pódios (quatro de primeiro, sete de segundo e quatro de terceiro lugar).

Ana Margarida Guedes destacou-se pelo GCVR ao bater dois recordes regionais Júnior 17 anos nas provas de 200 Estilos e 200 Livres, com as marcas de 2.23.96 e 2.13.21 sendo 2ª e 5ª classificada, respectivamente. A nadadora do GCVR foi ainda 3ª nos 100 Bruços com o tempo de 1.18.39. Koen Weustink esteve igualmente em grande destaque ao vencer a prova de 100 Costas com a marca de 59.99 que constitui novo recorde regional Júnior 18 anos e igualmente recorde do Torneio, feito que voltaria a repetir na prova de 200 Estilos que venceu com o tempo de 2.15.13. Ana Sofia Leite foi responsável por mais um recorde do Torneio ao vencer a prova de 100 Costas ao realizar a marca de 1.04.64. Ao nível dos resultados, a destacar igualmente: Rodrigo Salcedas venceu os 100 Bruços com 1.11.85; Luis Carvalho foi 2º nos 100 Mariposa com 1.00.07 e 3º nos 200 Estilos com 2.17.67; Margarida Fernandes foi 2ª nos 100 Livres com 1.03.73; Ana Sofia Nóbrega foi 2ª nos 100 Mariposa com 1.06.77; Ana Sofia Leite foi 3ª nos 200 Estilos com 2.28.92; Miguel Ribeiro foi 5º nos 100 Livres com 57.49. Nas estafetas, o GCVR também se destacou com três segundos lugares nas provas de 4×100 Livres femininos, 4×100 Estilos femininos e 4×100 Estilos masculinos, somando ainda um 3º lugar na estafeta de 4×100 Livres masculinos.

Os atletas do GCVR realizaram um Torneio de elevada qualidade e lutaram pela conquista do mesmo até ao final com o Clube Fluvial Portuense, cotando-se como a melhor equipa ao nível da ARNN, demonstrando o resultado da forte aposta do clube no desenvolvimento da modalidade.

