GCVR conquista dois pódios e mínimos para os nacionais em Viseu

O Ginásio Clube Vila Real participou no Torneio de Preparação da Associação de Natação do Centro e Norte de Portugal, competição realizada em Viseu que contou com a presença de 292 atletas em representação de 17 clubes, sendo que o GCVR se viu representado por oito atletas do escalão de Infantis: Carolina Eira, Rafaela Cabral, António Teixeira, Bernardo Luz, Fábio Sousa, Francisco Morais, João Gonçalves e José Pedro Nunes. Os jovens nadadores do GCVR apresentaram-se em excelente plano, ao registar dois pódios e treze classificações no top-10, três mínimos para os Campeonatos Nacionais de Infantis e um total de 19 recordes pessoais.

João Gonçalves foi o responsável pelos pódios do GCVR, ao vencer a prova de 100 metros Bruços com o tempo de 1.20.39 e ao ser segundo classificado nos 200 Bruços com a marca de 2.50.29, sendo de destacar que as marcas alcançadas constituem mínimo para os Campeonatos Zonais e Campeonatos Nacionais de Infantis. José Pedro Nunes, na prova de 100 Mariposa, foi 8º classificado com o tempo de 1.16.82 que constitui igualmente mínimo para os Campeonatos Zonais e Nacionais de Infantis. Ao nível dos resultados, a destacar ainda: Fábio Sousa foi 5º classificado nos 200 Mariposa com o tempo de 2.56.47 e 6º nos 100 Mariposa e 400 Livres com os tempos de 1.15.22 e 5.02.35, respectivamente; José Pedro Nunes foi 6º nos 200 Mariposa com 3.07.32 e 8º nos 400 Livres com 5.09.38; Bernardo Luz foi 5º nos 400 Livres com 4.58.86; Carolina Eira foi 8ª nos 100 Mariposa com 1.27.55 e 9ª nos 400 Livres com 5.45.11; Francisco Morais foi 10º nos 400 Livres com 5.32.24; António Teixeira foi 14º nos 400 Livres e 100 Mariposa com 6.04.55 e 1.30.04, respectivamente; Rafaela Cabral foi 15ª nos 100 Bruços com 1.54.41.

Após várias semanas de muito trabalho e dedicação, os jovens nadadores do GCVR mostraram os frutos de todo o seu esforço e deram um importante salto rumo aos Campeonatos Regionais a realizar nos dias 24 e 25 de Fevereiro.

