GCVR conquista 6º lugar e assegura manutenção no nacional de clubes

A equipa feminina do Ginásio Clube Vila Real conquistou o 6º lugar no Campeonato Nacional de Clubes da 1ª Divisão e assegurou a manutenção rumo ao quarto ano consecutivo a marcar presença entre as oito melhores equipas nacionais. Na competição realizada no Complexo Olímpico da Póvoa de Varzim entre os dias 17 e 18 de Dezembro, estiveram presentes 464 atletas em representação de 30 clubes, sendo que a equipa do GCVR foi formada por Alexandra Afonso, Ana Margarida Guedes, Ana Sofia Leite, Ana Sofia Nóbrega, Inês Cruz, Margarida Fernandes, Rita Cabral e Rita Encarnação. As atletas do GCVR conquistaram cinco pódios (um primeiro, três segundos e um terceiro lugar) e três recordes pessoais que resultaram na obtenção de um total de 65 pontos.

De referir as classificações das atletas do GCVR: Ana Sofia Leite foi 1ª nos 50 Costas com o tempo de 30.05, sendo ainda 2ª nos 100 Livres com 59.23 e 3ª nos 100 Costas com 1.05.65; Ana Margarida Guedes foi 2ª nos 50 Mariposa e 200 Costas com as marcas de 28.30 e 2.22.25 (recorde pessoal) respectivamente, sendo ainda 4ª nos 50 Livres com 27.51; Ana Sofia Nóbrega foi 5ª nos 200 Livres com 2.10.79, 6ª nos 100 Mariposa com 1.05.61 e 8ª nos 400 Livres com 4.46.49; Inês Cruz foi 8ª nos 100 Bruços com 1.28.98, 8ª nos 200 Bruços com 3.18.33 e 8ª nos 400 Estilos com 6.19.69; Margarida Fernandes foi 8ª nos 800 Livres com 10.55.36; Rita Cabral foi 8ª nos 200 Estilos com 2.53.09 (recorde pessoal); Alexandra Afonso foi 8ª nos 50 Bruços com 38.90 (recorde pessoal). A equipa do GCVR participou ainda em três provas de estafetas: 5º lugar nos 4×100 Livres e 4×100 Estilos, com as marcas de 4.03.42 e 4.37.27 respectivamente; 7º lugar nos 4×200 Livres com o tempo de 9.07.84.

As nadadoras vila-realenses voltam assim a re-escrever a história do GCVR ao garantir a presença do clube para o quarto ano consecutivo no Campeonato Nacional de Clubes da 1ª Divisão, premiando assim o excelente trabalho do clube na formação de atletas e a enorme dedicação destas nadadoras ao longo dos anos.

Luís Pinto

