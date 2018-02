GCVR com três medalhas em torneio na Póvoa do Varzim

O Ginásio Clube Vila Real esteve representado por nove atletas – Francisca Baptista, Margarida Fernandes, Rita Cabral, Alexandre Ribas, Koen Weustink, Miguel Ribeiro, Luis Carvalho, Rodrigo Salcedas e Tomás Tinoco – no Meeting Internacional da Póvoa de Varzim, realizado nos dias 3 e 4 de Fevereiro, e onde estiveram presentes 377 atletas em representação de 41 clubes nacionais e internacionais. Da parte do GCVR, a destacar a conquista de três medalhas (uma de segundo e duas de terceiro lugar), a presença em treze finais e dez classificações no top-10 que valeram ao GCVR o 10º lugar por equipas com 152,5 pontos. Koen Weustink foi o responsável pelo resultado de maior destaque, ao ser segundo classificado na final A da prova de 50 metros Costas ao registar o tempo de 28.38, sendo de notar que Alexandre Ribas foi 5º na mesma prova com o tempo de 28.56. Koen Weustink somou mais quatro presenças em finais, sendo 6º na final A dos 100 Costas (1.02.67), 7º na final A dos 50 Mariposa (26.95), 8º na final A dos 50 Livres (25.70) e 7º na final B dos 100 Livres (55.99). Alexandre Ribas, por outro lado, foi 3º classificado na prova de 50 Livres com a marca de 24.54 e integrou a estafeta de 4×50 Livres que conquistou um excelente terceiro lugar, juntamente com Koen Weustink, Luis Carvalho e Tomás Tinoco. O quarteto do GCVR esteve em grande plano ao registar a marca de 1.39.97 e cotando-se ainda como a segunda melhor equipa nacional.

Em destaque pelo GCVR estiveram ainda: a estafeta masculina de 4×50 Estilos (constituída por Koen Weustink, Alexandre Ribas, Luis Carvalho e Tomás Tinoco) foi 6ª na final A com o tempo de 1.54.05; Luis Carvalho, que venceu a final B dos 50 Mariposa com a marca de 27.03, sendo ainda 8º na final B dos 50 Livres e dos 50 Bruços com os tempos de 25.87 e 32.73, respectivamente; Margarida Fernandes foi 5ª na final B dos 50 Livres com 29.32, ficando à porta da final nos 50 Mariposa ao ser 17ª nas eliminatórias com 32.05; Francisca Baptista foi 17ª nos 50 Livres com 29.41 falhando por um lugar a presença na final B; Tomás Tinoco foi 32º nos 50 Mariposa com 28.93, 34º nos 100 Livres com 57.45 e 40º nos 50 Livres com 27.26; Rita Cabral foi 33ª nos 50 Livres com a marca de 30.55; Miguel Ribeiro foi 55º nos 100 Livres com 59.55; Rodrigo Salcedas foi 64º nos 100 Livres com 1.01.23.

Depois de Ana Margarida Guedes representar a Seleção Nacional no Flanders Swimming Cup, chegou a vez de os nadadores do GCVR competirem uma vez mais a nível internacional e a mostrarem resultados de destaque. Foi assim extremamente positiva a participação do GCVR numa das provas mais importantes do calendário nacional, com os atletas vila-realenses a competir lado a lado com o topo da natação nacional e internacional.

