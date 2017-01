Gala Solidária para ajudar a Matilde a 22 de janeiro

A Associação Cultural e Recreativa “Mar de Pedra” promove, a 22 de janeiro, às 16 horas, uma gala solidária para ajudar a Matilde, uma menina de oito anos que tem paralisia cerebral. O evento terá lugar nas instalações da Associação Cultural Zona Livre, no antigo quartel dos bombeiros da Cruz Branca, junto ao mercado.

A Matilde é uma menina de oito anos como tantas outras, mas desde cedo enfrenta desafios bem maiores que os das outras crianças. No momento do parto, devido a negligência médica, Matilde asfixiou-se com o próprio cordão umbilical, o que lhe provocou paralisia cerebral.

Desde então, os pais da menina continuam a fazer todos os possíveis para melhorar a qualidade de vida da Matilde mas, apesar de os ganhos estarem a ser cada vez mais visíveis, é preciso uma mão solidária de todos para continuar a cabo os tratamentos dispendiosos da menina.

Com o objetivo de tornar a Matilde o mais independente possível e ajudar a família, vai-se realizar, então, uma Gala Solidária para ajudar a Matilde, que vai contar com a participação do grupo de Cantares Populares Mar de Pedra, o Trio de Cordas Ricardo Tojal, a Tuna de Torneiros e a Urze Teatro de Vila Real.

https://www.facebook.com/a.matilde.quer.continuar.a.vencer

NIB PT50 0007 0000 00879797470 23 NOVO BANCO

NIB PT 50 0036 0055 99100148414 65 MONTEPIO GERAL

963706901 (PÁPAS)

