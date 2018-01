Freguesia de Vila Real vai abrir novo Pólo de Atendimento

A Assembleia de Freguesia de Vila Real aprovou, por larga maioria, as opções do Plano e Orçamento para o ano de 2018. Um dos projetos em destaque para o próximo ano será a abertura do Pólo de Atendimento na zona “Além Rio” que, segundo o Presidente da Freguesia de Vila Real, Francisco Rocha, “tem como objetivo ajustar a distribuição dos serviços e estar mais próxima dos seus Concidadãos”.

A Freguesia de Vila Real já adquiriu um espaço, localizado na Rua Dr. José Figueiredo, que vai servir de Pólo da Junta na zona “Além Rio”. “O imóvel deverá sofrer obras de adaptação e melhoramento, pelo que a abertura ao público deverá ser concretizada até final do primeiro quadrimestre de 2018”, revela Francisco Rocha.

O Presidente da Freguesia de Vila Real defende que as opções do Plano e o Orçamento para o ano de 2018 “seguem a linha orientadora do esforço de contenção de despesa, consolidando a sustentabilidade da autarquia, sem descurar os serviços e atividades prestados à população, às escolas e às diferentes instituições sociais, culturais, recreativas, ambientais e desportivas da cidade”.

Entre os projetos prioritários, Francisco Rocha destaca a reabilitação do Parque Desportivo da Almodena, assim como a reabilitação dos espaços ocupados com estendais comunitários no Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro, em parceria com a Câmara Municipal de Vila Real. O autarca destaca também a revisitação, juntamente com a Câmara Municipal, do Programa “Articular” que incidiu no Bairro Santa Maria, de modo a iniciar um processo integrado de melhoria das condições de circulação, estacionamento e usufruto do espaço público.

A Freguesia de Vila Real irá avançar com intervenções em espaço público, de acordo com as disponibilidades financeiras da Junta, particularmente no que se refere à melhoria das condições de circulação pedonal e reabilitação de espaços de utilização comunitária. Conforme os acordos de execução celebrados com a Câmara Municipal, será assegurada a manutenção dos edifícios e recreios escolares e de conservação de caminhos.

De igual forma, e conforme os contratos interadministrativos celebrados com a Câmara Municipal, a Freguesia de Vila Real irá garantir a manutenção dos Parques Infantis e Polivalentes Desportivos, sob sua responsabilidade.

Francisco Rocha sublinha ainda a continuidade da aposta na realização do Orçamento Participativo, que considera ser “um desafio de cidadania, que visa financiar projetos, propostos e selecionados, pelos nossos Concidadãos”. A Freguesia de Vila Real pretende também aprofundar a participação e o envolvimento dos cidadãos através da criação de Associação de Moradores.

As Instituições e Coletividades da Freguesia vão continuar a ser prioritárias, pelo que continuará a seguir-se “uma política de apoio e desenvolvimento de atividades desportivas, sociais, culturais, ambientais e de animação comunitária, reforçando o trabalho de parceria e o modelo de rede”.

Ainda em colaboração e parceria com a Câmara Municipal, pretende-se levar a efeito diversos eventos de homenagem ao papel do Comandante Carvalho Araújo na defesa dos direitos civis, durante a I Guerra Mundial, no ano em que se assinala o 100º aniversário da sua morte.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário