Francisco Marrão alinha nos TCR em Vila Real

A terceira jornada do Campeonato Nacional de Velocidade Turismos/TCR e o Troféu TCR Ibérico de 2017, prepara uma das mais aguardadas deslocações da época, com a caravana da mais importante competição nacional de pista, a chegar no próximo fim-de-semana ao Circuito Internacional de Vila Real, sendo esta a única jornada do ano disputada num traçado citadino.

Uma das principais surpresas na lista de inscritos para esta prova no circuito transmontano, é a presença do piloto da “casa”, Francisco Marrão, e do seu SEAT Leon Supercopa, inscritos na disputa reservada aos TCR2, com o piloto vila-realense, que participa actualmente no Campeonato Nacional de Montanha Valvoline, a fazer uma “perninha” na velocidade.

“Esta presença foi para mim uma surpresa total, dado que tinha previsto participar neste circuito, mas na corrida reservada aos Supercars. A minha esposa, Susana Marrão, e o Pedro Salvador, “cozinharam” este desenlace, que me deixa obviamente muito satisfeito. Agora é hora de assentar os pés no chão, pensar em cumprir os objectivos que esta presença me permite estabelecer e que passam por vencer nos TCR2. Este é o circuito da minha terra, que gosto e conheço muito bem e onde vou certamente ter o especial apoio dos meus conterrâneos, o que me motiva ainda mais para ter um bom desempenho. Vou começar com algum cuidado e aumentar aos poucos o meu ritmo, isto sem correr riscos desnecessários, numa pista que não perdoa qualquer erro.” Disse o piloto.

A presença de Francisco Marrão nesta prova só foi possível graças aos apoios de empresas da “terra”, a quem o piloto agradece. São eles: Costa & Viana; Churrasqueira Garnizé; Restaurante Cenáculo do Leitão; Pastelaria Docefresco; Stand Comprauto; Stand Fernando Cardoso; Marrão e Marrão e a todos os apoiantes anónimos que contribuíram para que este projecto se tornasse realidade.

O horário provisório da prova reservada ao CNVT/TCR e TCR Ibérico, no programa do Circuito Internacional de Vila Real, é o seguinte:

08.07.2017 – Sábado 10H40 – Treinos Livres 1 (30m) 14H20 – Treinos Livres 2 (30m) 17H35 – Qualificação (35m)

09.07.2017 – Domingo 11H50 – Corrida 1 (25m) 16H00 – Corrida 2 (25m)

