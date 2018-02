Vila Pouca de Aguiar no Fórum Termal do Eixo Atlântico

O Município de Vila Pouca de Aguiar passa a integrar a Comissão Permanente do Fórum Termal do Eixo Atlântico onde figuram outros municípios de Portugal e Espanha (Galiza).

O presidente da Câmara Municipal, Alberto Machado marcou presença na reunião do Fórum Termal que se realizou a 30 de janeiro em Caldas de Reis, Pontevedra.

Segundo o protocolo de adesão, o fórum tem como missão “a promoção e desenvolvimento dos municípios e territórios termais da Euro-região Norte de Portugal – Galiza e do termalismo transfronteiriço”, através de uma estratégia conjunta de divulgação do termalismo, da promoção do intercâmbio de boas-práticas e da participação em projetos comuns.

Os concelhos que integram Fórum Termal do Eixo Atlântico são os seguintes: Vila Pouca de Aguiar, Santo Tirso, Santa Maria da Feira, Guimarães, Chaves, Terras de Bouro e Vizela (Norte de Portugal) e Verín, Lugo, Carballiño Caldas de Reis, Ourense e Grove, (Galiza, Espanha).

Com a assinatura do protocolo de cooperação entre o Eixo Atlântico Municípios e demais entidades municipais, haverá um reforço do termalismo da Euro-região e nível nacional e internacional.

