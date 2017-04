Fontainhas Fernandes reconduzido como Reitor da UTAD

O ato eleitoral decorreu entre os membros que constituem o Conselho Geral que decidiram reconduzir o anterior Reitor no cargo para o quadriénio 2017 – 2021.

António Fontainhas Fernandes, 55 anos, foi reeleito reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) pelo Conselho Geral desta instituição, neste que será o seu segundo mandato no cargo.

A decisão foi anunciada pelo Presidente do Conselho Geral, José da Silva Peneda.

No âmbito do processo eleitoral apresentaram programas de candidatura para o quadriénio 2017- 2021 dois candidatos, António José Silva, Prof. Catedrático em Ciências do Desporto e anterior vice-reitor para a Internacionalização, e António Fontainhas Fernandes, Prof. Catedrático em Bioquímica Ambiental, e anterior Reitor.

A apresentação oficial dos programas de candidatura decorreu esta manhã na aula magna da UTAD, numa sessão aberta ao público, tendo os dois candidatos, respondido às perguntas colocadas pelos membros do Conselho Geral.

O programa apresentado por Fontainhas Fernandes tem como lema “Um Compromisso para o Futuro”, e assenta na diversificação e crescimento no Ensino; focalização e reforço da Investigação; e valorização de Conhecimento com impacto no Território.

O ato de tomada de posse do novo reitor tem lugar no próximo dia 22 de abril na UTAD.

