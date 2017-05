Fontainhas Fernandes quer UTAD focada nos alunos

António Fontainhas Fernandes foi empossado para o segundo mandato à frente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), que terá os alunos como “a grande preocupação da academia”. “Os estudantes devem ser o epicentro da Universidade, envolvendo um ensino vocacionado para competências favoráveis às mudanças tecnológicas e à inovação, à capacidade criativa, à afirmação da autonomia”, defende. Este é um dos quatro pilares do programa de ação de Fontainhas Fernandes que defende (…)

O programa propõe ainda “mudanças de organização e de gestão, maior flexibilidade na estrutura organizacional, para responder aos desafios de uma sociedade em mudança”. “Mantendo sempre o equilíbrio orçamental e contando com as políticas públicas, é nossa obrigação, ambicionar nos próximos quatro anos, uma Universidade com recursos humanos mais qualificados e valorizados, mas simultaneamente mais jovem e atrativa”, acrescentou. Fontainhas Fernandes lembrou que (…)

O reitor saudou “a presença expressiva de antigos alunos, a marca alumni”, que considera ser de “reconhecida reputação na sociedade portuguesa” e um indicador do importante papel que irão desempenhar no futuro próximo da instituição.

