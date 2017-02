Folar de Valpaços obtém certificação oficial

A Comissão Europeia aprovou o pedido de inclusão do Folar de Valpaços no registo das indicações geográficas protegidas (IGP). A Câmara de Valpaços assumiu a certificação do Folar como uma prioridade, face à importância deste produto de valor acrescentado.

Segundo o presidente da Camara, Amílcar Almeida, foram dois longos anos de pesquisa e de trabalho em parceria com a COOPAÇOS, na composição deste processo junto da Direção Geral de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN). A 10 de agosto de 2015, e após análise da Direção – Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), o executivo liderado por Amílcar Almeida viu finalmente o reconhecimento do processo, com a publicação em Diário da República. A 18 de outubro de 2016, o referido processo conheceu uma nova etapa, com a publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

“Não quisemos que o Folar de Valpaços IGP fosse unicamente mais um produto certificado, por esse motivo incluímos outras formas de acondicionamento e outras formas de comercialização. Quisemos inovar e incluímos a possibilidade do Folar de Valpaços ser comercializado pré-congelado e ultracongelado, cozido ou não cozido. Incluindo estas formas de acondicionamento, estamos a salvaguardar a possibilidade de exportar Folar de Valpaços IGP para qualquer parte do mundo”, referiu o presidente.

Com a publicação do Regulamento de Execução relativo à inscrição da denominação “Folar de Valpaços (IGP)” é o 138º a receber proteção do sistema de qualificação da União Europeia.

“O culminar deste processo, é o reconhecimento público do Folar de Valpaços, do trabalho e empenho da autarquia e da Secção de Produtos de Qualidade da Cooperativa Agrícola de Valpaços, dos produtores de Folar de Valpaços, da população em geral pela preservação do saber-fazer, uma tradição histórica transmitida de geração em geração”, acrescentou Amílcar Almeida.

