Fim de Semana Gastronómico de 3 a 5 de fevereiro em Chaves

Mais de 50 restaurantes aderentes com pratos tradicionais locais complementam o evento Sabores de Chaves – Feira do Fumeiro. O Município de Chaves, em colaboração com a ACISAT – Associação Empresarial do Alto Tâmega, vai promover, de forma articulada com a XII edição dos “Sabores de Chaves – Feira do Fumeiro”, um verdadeiro fim de semana dedicado à gastronomia.

Durante o fim de semana de 03, 04 e 05 de fevereiro, 58 restaurantes locais propõem 2 pratos de cozinha tradicional, por um preço pré-estabelecido. As duas ementas incluem as entradas, o prato principal, à escolha entre duas opções, e as sobremesas.

Vão ser várias as iguarias gastronómicas transmontanas em destaque, como o arroz de fumeiro, os milhos com costelinhas, a alheira com grelos, a feijoada à transmontana, o cozido à portuguesa, os ossos de assuã, o tradicional bacalhau, a posta de vitela e muitos outros pratos para degustar. A cozinha flaviense é única e inigualável, em qualidade, sabor e textura. Venha passar um fim de semana em Chaves e provar tudo o que de melhor esta região tem para lhe oferecer.

