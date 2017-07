Festival “Sons do Parque” leva música a Alijó a 14 e 15 de julho

Com entrada livre, a 2ª edição do Festival Sons do Parque vai invadir o “Parque da Vila”, em Alijó, numa mescla de sons que vão do rock à soul, passando pelo blues e jazz, através da presença de bandas nacionais e internacionais. O Festival é uma iniciativa do Município de Alijó, em parceria com a Freguesia de Alijó e a Associação Cultural ‘O Plátano de Alijó.

A 1ª edição teve início em 2016, a 30 de junho, sob o nome de “Alijó Summerfest”. O conceito Sons do Parque nasceu da necessidade de criar uma identidade própria, alargar a duração dando-lhe a roupagem de um festival e “reforçar a aposta na confluência de vários estilos musicais”.

A entrada no evento é grátis e do cartaz fazem parte bandas como Blasted Mechanism (Portugal), Freedonia (Espanha), Stone Dead (Portugal), Iron Fist Blues Band (Portugal), Datcha Mandala (França), The Ramblers (Portugal).

Para além dos concertos ao vivo, o ambiente festivaleiro vai prolongar-se pela noite dentro com a ajuda de um DJ set composto por nomes de referência como Slimmy, na sexta-feira e Nuno Calado da Antena 3, no sábado.

O Sons do Parque vai ainda contar com um palco secundário no qual algumas bandas da região (3 por Jazz; Multidão Solitária, Yonder) vão poder apresentar as suas sonoridades aos festivaleiros. O evento vai garantir também, a todos os visitantes, uma zona de restauração com oferta gastronómica de variada de qualidade e diversos bares da região.

“Com a realização deste evento em Alijó pretende-se contribuir para o enriquecimento, diversidade e dinâmica cultural do Concelho, disponibilizando gratuitamente nesta zona do país o acesso a vários concertos de sonoridades e géneros musicais diferentes, quer de bandas de música de renome nacional, bandas de música originárias de outros países e outros nomes musicais emergentes no panorama artístico nacional e internacional”, afirma a organização.

