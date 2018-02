Festival Internacional de Imagem da Natureza: candidaturas abertas

Período de receção de trabalhos concorrentes ao FIIN 2018 começa no dia 1 de março

Vai decorrer entre 9 e 18 de novembro a segunda edição do Festival Internacional de Imagem da Natureza (FIIN), uma iniciativa organizada pelo Município de Vila Real, tendo como parceiros a UTAD, a Associação Cultural Zona Livre, contando pela primeira vez com o apoio da QUERCUS na constituição do Júri. Mais uma vez, este festival estará vocacionado para a sensibilização da sociedade para a conservação da natureza e para a preservação do património biológico.

A primeira edição do evento, em 2017, saldou-se num enorme sucesso, quer na avaliação das entidades parceiras, quer dos vários concorrentes e oradores nas diversas palestras. Por esse motivo, o Município decidiu difundir as magnificas imagens e curtas que estiveram a concurso, num projeto que foi designado “FIIN 2017 Vai às Freguesias”, que se iniciará a 20 de março e terminará no final agosto. Esta exposição percorrerá todas as Freguesias que aderirem à iniciativa, levando o tema da Biodiversidade mais perto das populações.

Quanto à nova edição do FIIN, que vai decorrer neste ano, será repetido o modelo utilizado em 2017, abrindo novamente concursos de fotografia, de curtas-metragens e de desenho, todos ele de caráter internacional. A fase de candidaturas vai iniciar-se no dia 1 de março e decorrerá até 30 de junho. A Comissão Organizadora disponibiliza o endereço eletrónico concursos@fiin.pt para qualquer esclarecimento de dúvidas sobre os concursos.

A grande novidade deste ano é o lançamento do “Prémio Carvalho Araújo”, que irá galardoar a melhor fotografia, de todas as que se apresentarem a concurso. A organização considerou que este era o momento oportuno para o fazer, já que este será o ano em que se comemorará o centenário da morte do grande herói Vila-realense. A atribuição deste e dos outros galardões a concurso estará a cargo de um júri constituído por alguns dos maiores nomes da fotografia e cinegrafia nacionais, que será anunciado oportunamente.

O Festival, à semelhança do ano anterior, tem como pano de fundo o tema da biodiversidade, e os concursos têm como objetivo promover a temática do património natural biológico, designadamente os ecossistemas, os habitats e as espécies da fauna e flora selvagens. Os regulamentos dos concursos, que estarão disponíveis no sítio oficial do Festival (www.fiin.pt), foram ligeiramente reformulados em relação ao ano anterior e procuram acentuar o papel e a força da imagem no desígnio da preservação.

Para além da beleza das imagens, a mensagem conservacionista pretende ser um motor na discussão sobre o papel a desenvolver no reforço das iniciativas de conservação da natureza, procurando promover o debate e a reflexão da sociedade para a necessidade de conhecer, promover e conservar a biodiversidade e o ambiente.

Da seleção e classificação das imagens apresentadas aos concursos de Fotografia e de Desenho resultarão duas Exposições e os seus respetivos Catálogos. Quanto ao Concurso Cinematográfico, resultará no Festival de Curtas-Metragens da Biodiversidade, com exibição das melhores obras concorrentes.

Como foi acima referido, o Festival decorrerá entre os dias 9 e 18 de novembro, com várias exposições e com a exibição de curtas-metragens, no Teatro de Vila Real, mas também na Zona Livre. O culminar deste evento acontecerá nos dias 17 e 18 de novembro, dias em que decorrerá o Encontro de Fotografia, e finalmente a Gala de entrega de prémios.

