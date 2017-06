Festas da Cidade prolongam-se até setembro

As Festas da Cidade de Vila Real apostam em concertos de Marisa, Xutos & Pontapés, Pedro Abrunhosa e Anselmo Ralph, a que se juntam as festas dos três santos populares e as corridas automóveis. A programação das Festas da Cidade arrancam este mês e prolongam-se até ao mês de setembro, com cerca de 100 atividades, gratuitas e dirigidas a toda a população.

“Queremos acelerar a felicidade dos vila-realenses. Vila Real assume-se como motor económico, social, cultural e desportivo desta região”, afirmou o presidente da Câmara, Rui Santos. Como novidade para a programação deste ano está o projeto “Arruada”, com espetáculos que decorrerão às sextas, sábados e domingos, entre os meses de julho e setembro, na praça do município e outros locais do centro da cidade. Antes, o mês de junho vai girar à volta dos três santos (…)

A programação musical arranca com um concerto dos D.A.M.A, no dia 13 de junho, depois atuam Xutos & Pontapés, Marisa, Pedro Abrunhosa e, no dia do Emigrante, a 10 de agosto, sobe a palco Anselmo Ralph. Incluído nos concertos de verão do Teatro Municipal atuarão ainda Luísa Sobral e Salvador Sobral, que recentemente ganhou o Festival Eurovisão da Canção. Em junho decorre ainda o festival Rock Nordeste, com entrada livre e onde já estão confirmadas as presenças dos Dead Combo, Mão Morta, Legendary Tigerman e Capicua. Como ponto alto das festas está também o 47.º Circuito (…)

