Feira Tradicional da Matança do Porco em Souto Maior

A V edição da Feira Tradicional da Matança do Porco, realizada no passado sábado e domingo, 17 e 18 de fevereiro, levou até Souto Maior várias centenas de pessoas.

Como já vem sendo habitual, ano após ano, a Junta de Freguesia de Souto Maior organiza a tradicional matança do porco, numa alusão ao recordar de uma tradição que marcava esta época do ano, numa festa que juntava família e amigos.

A matança do animal teve lugar no sábado ao início da tarde, dando-se início a um ritual cujos princípios tradicionais estiveram sempre presentes, até à degustação do sarrabulho feito em pote de ferro ao lume.

Também ao início da tarde, deu-se lugar à abertura da feira tradicional com diversos expositores de gastronomia e artesanato, com o grupo de bombos de Sanfins do Douros e com muita animação com concertinas pelos Diatónicos. À noite, a animação ficou com o grupo Amigos da Paródia, de Coimbra.

Domingo começou com a desmancha do porco e com a habitual missa no Centro Social. O almoço foi servido com as carnes do porco, muita broa e bom vinho tinto, numa oferta da Freguesia de Souto Maior a todos os presentes.

A tarde foi de muita animação, com centenas de pessoas presentes para assistir às desgarradas e cantigas ao desafio com Pedro Cachadinha e Amigos, com a companhia das já “romeiras da casa”, as Marias Malucas – romeiras de Portugal.

Esta IV edição da Feira Tradicional da Matança do Porco encerrou com os rojões no pote e broa de centeio.

A Junta de Freguesia agradece a todos os expositores que marcaram presença na Feira, ao município de Sabrosa pela colaboração, a todas as pessoas que ajudaram na organização, bem como a todas as entidades que se fizeram representar no certame.

Um agradecimento muito especial à Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Souto Maior pela disponibilidade e por toda a ajuda na organização do evento e logística.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário