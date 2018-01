Feira “Sabores de Chaves” regressa em fevereiro

A feira “Sabores de Chaves” irá estar em destaque na cidade flaviense, já nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro. Este ano, a organização do evento vai reforçar duas componentes: a gastronomia e a animação. Assim, além da venda e exposição dos produtos locais, no Pavilhão Municipal de Chaves, a autarquia vai apostar num apelativo cartaz de animação, do qual farão parte dois concertos, que terão lugar no Pavilhão Expoflávia.

Por outro lado, para dar a conhecer a gastronomia flaviense, única e inigualável, no Pavilhão Municipal terão lugar demonstrações culinárias com a participação de chefes conhecidos. Em simultâneo, um leque de restaurantes terão na sua ementa, os mais típicos pratos da cidade. Com a combinação destas três vertentes – feira, gastronomia e animação – que decorrerão em pontos distintos, a Câmara pretende levar os visitantes a fruir de toda a cidade e evitar que o evento fique apenas circunscrito ao espaço tradicional onde a feira tem lugar.

“Sabores de Chaves” é já um dos maiores eventos gastronómicos da região Norte e começa a ser também uma referência a nível nacional. Esta edição conta com a participação de 85 expositores de venda de produtos alimentares, enchidos e artesanato.

A iniciativa é organizada pelo Município de Chaves e EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso.

