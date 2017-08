CONSTANTIM – FEIRA MEDIEVAL – VILA REAL

Realizam-se , desde quinta-feira, as festas em honra de Santa Bárbara, Santa Maria da Feira e de São Frutuoso. Ontem e hoje, dias 28 e 29, foi (e é) tem de se viverem lampejos da época medieval. Assim, em ruas próximas da igreja instalaram-se barracas que vendem produtos actuais, a exemplo do que acontecia, naqueles longínquos tempos: licores, vinhos, produtos da terra, doçaria, chás, artesanato, etc. A par disso desenvolvem-se actividades lúdicas e demonstrações militares. Amanhã, domingo, é o dia principal. Haverá missa solene, procissão e concerto com bandas de música.

