Boticas: XX Feira do Porco com balanço positivo

Terminada a 20ª edição da Feira Gastronómica do Porco o balanço foi, mais uma vez, muito positivo. Passaram pela vila barrosã, ao longo de todo o fim de semana, milhares de visitantes vindos de vários pontos do norte do país e da vizinha Espanha.

O número de vendas superou as expetativas quer da organização, quer dos produtores e expositores presentes no certame. Foram vendidas mais de 40 toneladas de fumeiro e enchidos, o que perfez um volume de negócios a rondar o meio de milhão de euros.

A 20ª edição da Feira do Porco primou, novamente, pelo sucesso e pela excelente qualidade dos produtos vendidos.

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, mostrou-se satisfeito pelo sucesso daquele que é um dos eventos mais importantes realizados na região.

“Há vinte anos consecutivos que promovemos aquilo que de melhor há e se faz em Boticas e apesar das adversidades que fomos encontrando ao longo dos anos, nunca baixamos os braços e sempre trabalhamos para alcançar os nossos objetivos. Vinte anos depois, o resultado é bem visível”, afirmou o autarca.

Fernando Queiroga acrescentou, ainda, que “independentemente da quantidade vendida nos três dias de feira, o mais importante foi, sem dúvida, a qualidade dos produtos”.

A Feira Gastronómica do Porco para além de ser a primeira feira do fumeiro a realizar-se no Alto Tâmega é, também, um dos eventos gastronómicos mais importantes realizados na região.

“Temos responsabilidades acrescidas na realização da Feira Gastronómica do Porco, principalmente porque esta é a primeira feira do fumeiro a realizar-se no Alto Tâmega, mas tenho a certeza que o êxito da Feira do Porco de Boticas fará com que os visitantes sintam vontade de regressar a este território”, enalteceu Fernando Queiroga.

O Município de Boticas tem muito para oferecer e a Feira Gastronómica do Porco é apenas uma amostra do vasto património gastronómico e cultural existente no concelho.

“Atrevo-me a dizer que quem vem a Boticas fica com vontade de regressar para conhecer melhor tudo aquilo que temos para oferecer e isso deixa-me extremamente feliz”, concluiu o Presidente da Câmara.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário