Federação Distrital do PS de Vila Real vai a eleições

A Federação Distrital de Vila Real do Partido Socialista agendou para o dia 10 de março a realização da eleição do presidente da Federação Distrital e a eleição dos delegados ao Congresso Distrital.

Esta foi uma das deliberações tomadas na última reunião da Comissão Política Distrital, que por proposta do presidente da Federação Distrital, Francisco Rocha, aprovou a realização, a 24 de março, do XVIII Congresso Distrital em Mesão Frio.

A Comissão Política Distrital aprovou igualmente a composição da Comissão Organizadora do Congresso (COC), que será presidida por Alberto Pereira, que exerce as funções de presidente da Concelhia do PS e da Câmara Municipal de Mesão Frio.

De acordo com a proposta do Secretariado da Federação, juntamente com Alberto Pereira, a COC é composta pelos vogais: António Martinho, António Lopes, Helena Pavão, Tiago Mendes, José Pinto e mais três elementos da secção concelhia de Mesão Frio: André Monteiro, Marisa Carreira e Tiago Alves.

Este conclave dos socialistas do distrito de Vila Real, que terá a participação de 270 delegados, vai realizar-se pela primeira vez em Mesão Frio e deverá abordar as questões da descentralização de competências, da valorização e coesão do território. O prazo para apresentação de candidaturas a presidente da Federação Distrital do PS termina no próximo dia 23 de fevereiro.

