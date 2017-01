Faleceu o Padre João Montes

O Padre João Ribeiro Montes faleceu, ontem à noite, na sua casa em São Tomé do Castelo, concelho de Vila Real. Durante mais de 25 anos, exerceu funções na Paróquia da Sé e foi professor de Educação Moral e Religiosa Católica e Filosofia na Escola Camilo Castelo Branco.

O sacerdote tinha 87 anos e foi ordenado a 8 de Dezembro de 1954. Segundo fonte dos bombeiros, ter-se-á sentido mal e caiu sobre uma lareira. “Fomos acionados para uma ocorrência com uma vítima com queimaduras. O óbito acabou por ser confirmado no local pela equipa médica da VMER”, explicou a fonte.

O funeral deverá realizar-se na próxima sexta-feira. A hora ainda não é conhecida, mas as exéquias fúnebres serão presididas pelo bispo de Vila Real, D. Amândio Tomás.

