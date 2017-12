Exposição “Rostos de um Novo Norte” inaugura em Vila Real

A exposição itinerante “O Norte Somos Nós – Rostos de um Novo Norte”, produzida pela CCDR-N no contexto de uma campanha que destaca a prestação dos promotores do “ON.2 – O Novo Norte” (Programa Operacional Regional do Norte 2007/2013) na aplicação dos fundos da União Europeia, chega a 24 de novembro, ao Teatro Municipal de Vila Real e estará aberta ao público domingos e segundas, das 14h às 20h, às terças, quartas e quintas, das 14h às 00h, e às sextas e sábados, das 14h às 02h.

A exposição pretende assinalar o encerramento de um programa, que injetou 2,7 mil milhões de Euros na economia da região, cujo sucesso ficou a dever-se sobretudo ao empenho e à resiliência dos seus promotores. Dos cerca de 3.500 beneficiários, que incluem entidades públicas e micro e pequenas empresas, uma pequena mostra de promotores foram retratados pelos fotógrafos António Santos, Claude Médale e Egídio Santos para destacar o impacto da aplicação do apoio do ON.2 no desenvolvimento do seu projeto. Na materialização destes testemunhos, há uma forte presença de espelhos de modo a que os visitantes se sintam parte do universo de pessoas apoiadas pelos fundos europeus.

Da sub-região do Douro destacam-se testemunhos relativos a investimentos apoiados pela União Europeia das empresas Lavradores de Feitoria, Pipadouro e Douro Skincare, bem como de instituições como a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Fundação Museu do Douro, Hospital de Proximidade de Lamego e Direção Regional de Cultura do Norte.

