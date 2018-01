Exposição fotográfica “Memórias de um Olhar” inaugurada em Murça 

A abertura oficial da exposição fotográfica “Memórias de um Olhar”, da autoria do fotógrafo duriense Noel Magalhães, decorreu no último domingo, dia 14 de janeiro, no Centro de Cultura de Murça.

A cerimónia contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Mário Artur Lopes e restante executivo, do Presidente da Assembleia Municipal, António Augusto Ribeiro e do Presidente da Fundação Museu do Douro, Fernando Pinto.

O evento serviu para os presentes contemplarem pela primeira vez o conjunto de fotografias que compõem a exposição. Houve ainda oportunidade para assistirem às atuações do Grupo de Cantares da Associação Cultural, Desportiva e Social de Jou e também, da Escola de Música da Banda Marcial de Murça.

A realização desta mostra foi possível, graças à parceria entre o município de Murça e a Fundação Museu do Douro e estará patente de segunda a sábado até ao próximo dia 15 de abril.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário