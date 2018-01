Exposição de fotografia de Duarte Belo dá a conhecer a Magna Terra de Miguel Torga

O Espaço Miguel Torga acolhe, até 31 de março, a exposição fotográfica “Magna Terra – Miguel Torga e outros lugares”, da autoria de Duarte Belo.

Trata-se de um acervo de fotografias que pretende homenagear o poeta e o escritor, e transportar o público para uma sensibilidade e testemunhos visuais únicos, numa mescla entre a harmonia e o encanto das paisagens durienses e o agreste ciclópico e os horizontes da serra, elementos vincados e enaltecidos na obra de Miguel Torga.

“Na sua ausência, procuramos pontos de acesso à sua escrita, percorremos as paisagens onde o poderemos encontrar, os lugares que haveriam de ser seus, pelo permanente regresso, até ao final da sua vida. Estamos no coração da geografia de Miguel Torga”.

Duarte Belo, nascido em Lisboa no ano de 1968, é já uma das mais importantes referências nacionais da fotografia moderna e ligado às melhores produções documentais fotográficas a nível nacional. Desde 1986 que trabalha no levantamento fotográfico sistemático da paisagem, formas de povoamento e arquiteturas em Portugal. O seu trabalho continuado assenta em mais de 700.000 quilómetros percorridos em espaço português e deu origem a um arquivo fotográfico de mais de 1.500.000 fotografias. Publicou vários livros sobre o tempo e a forma do território português, de que se destacam: Portugal — O Sabor da Terra (1997-1998) e Portugal Património (2007-2008). Desenvolve atualmente projetos em suporte digital sobre Portugal. É editor do blog Cidade Infinita. Expõe desde 1987 e participa regularmente em conferências e mesas redondas.

O Espaço Miguel Torga convida o público em geral para visitar esta exposição, participar numa “viagem” impar ao Reino Maravilhoso, para não perder a oportunidade de presenciar esta magnifico trabalho fotográfico.

