Expansão e requalificação da zona industrial de Mesão Frio aprovadas

A candidatura da expansão e requalificação da zona industrial de Mesão Frio é uma das quinze aprovadas na região norte, no concurso de pré-qualificação a operações de acolhimento empresarial.

Com esta aprovação, a zona industrial beneficiará de obras de melhoramento em termos de acessibilidades e de expansão, permitindo a criação de mais de uma dezena de lotes. Este projeto tem como principais objetivos, a instalação de novas empresas e, consequentemente, a criação de novos empregos.

Neste investimento de 1.402.400 euros, com o apoio do FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional) de 1.192.040 euros, a autarquia terá de assumir o valor de 210.360 euros, 15% do valor total. Com esta obra concluída, estarão criadas as condições ideais para que o principal problema de desemprego, que se tem vindo a sentir nas últimas décadas em Mesão Frio, seja minimizado.

