Estradas congestionadas em Vila Real devido à queda de neve

Ontem à tarde a neve bloqueou muitos automobilistas nas estradas da cidade de Vila Real havendo um congestionamento de trânsito muito forte, informou a Rádio Universidade, adiantando que houve relatos de automobilistas que ficaram no trânsito mais de duas horas. O acesso ao hospital ficou também bloqueado, com muita confusão de trânsito.

Carlos Silva, da Proteção Civil de Vila Real, referiu que os vila-realenses não estão habituados a circular com neve, garantindo que tudo foi feito para ajudar a desbloquear os muitos problemas de trânsito.

Já esta manhã a autarquia garantiu a abertura de todas as escolas no concelho, no entanto ao longo da manhã e devido ao poucos alunos nos estabelecimentos de ensino as escolas foram fechando.

Na escola Secundária Camilo Castelo Branco as aulas estão a decorrer “a meio gás”, mas segundo informações do estabelecimento de ensino, a escola vai ser encerrada às 13h30, não havendo aulas da parte da tarde.

No Agrupamento de escolas Morgado Mateus em Vila Real, e segundo o que a UFM apurou, há alunos a terem aulas e outros não. Uma situação confusa, uma vez que alguns professores optaram por não dar aulas devido aos poucos alunos, uma vez que muitos não chegaram nos autocarros escolares.

Já na escola de S. Pedro, e depois desta manhã a escola ter iniciado a atividade letiva normal, soube-se depois que a escola encerrou mandando os seus alunos para casa.

Quanto as estradas no distrito de Vila Real e segundo a GNR continuam encerradas ao trânsito o IP4 no Alto Espinho e a Nacional 304 Mondim de Basto – Campeã, como informou o Capitão Joni Ferreira, da GNR de Vila Real.