Espaço Miguel Torga promove contos literários de tradição oral

“ContoContigo” é um conjunto de sessões à volta de contos para o público em geral promovido pelo Espaço Miguel Torga em parceria com a Peripécia Teatro.

Serão realizadas em outros espaços da freguesia de São Martinho de Anta e Paradela de Guiães.

Serão dinamizados por uma atriz que por sua vez convidará os espectadores a partilhar histórias ou contos que lhes vão na memória. Os contos a abordar serão principalmente literários, com passagens pelos da tradição oral.

Miguel Torga será um autor privilegiado, mas acompanhando-o nestas sessões estarão João de Araújo Correia, Pina de Morais, Domingos Monteiro, A. M. Pires Cabral e António Cabral. Todos eles têm em comum uma relação estreita com o território do Douro.

Esta atividade tem como objetivos fomentar junto do público do coração da região do Douro o gosto pela literatura, sendo que o conto é um género literário com implantação popular e, em particular, com forte tradição na região do Douro, divulgar a obra de escritores, fundamentalmente escritores portugueses e, em particular, Miguel Torga e diversificar a oferta de atividade cultural e artística no espaço rural, contribuindo especificamente para um maior conhecimento e reconhecimento da produção literária de escritores especialmente relacionados com o território duriense.

