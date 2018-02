Escuteiros de Vila Real organizou campanha solidária

Durante o passado fim-de-semana, de 10 e 11 de Fevereiro, realizou-se, pela 21ª vez, a Campanha de Solidariedade “DAR é que está DAR!”, na cidade de Vila Real.

Esta iniciativa, da responsabilidade do Agrupamento de Escuteiros 295, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Real e organizada pela Tribo Nelson, em conjunto com o resto do Clã, teve como principal objetivo, proporcionar algum apoio às famílias mais carenciadas da cidade, com especial relevância na freguesia que alberga o agrupamento, contribuindo assim para que a época da quaresma que se avizinha, se torne um pouco mais feliz e humana.

Para além disso, esta atividade de cariz social, trouxe ainda também associada uma outra série de objetivos, de entre os quais destacamos a utilidade que representa como uma das mais importantes oportunidades educativas para a obtenção de conhecimentos, competências e atitudes, que permitem a finalização de objetivos ao nível do sistema de progresso individual dos escuteiros que nela participaram; o desenvolvimento da consciência do que o agrupamento de escuteiros 295 representa ao nível da intervenção cívica na comunidade e, claro, a dinâmica de grupo, de pertença a um corpo de escuteiros unidos em prol da comunidade local e da sociedade em geral.

Assim, e como já vem sendo apanágio, os escuteiros estiveram presentes nas superfícies comerciais da cidade que aderiram à iniciativa, nomeadamente o Hipermercado Intermarché, e os Supermercados Pingo Doce, Mini Preço e Paulo, desde a abertura das lojas até ao seu encerramento, e garantiram a recolha de três toneladas de géneros alimentares oferecidos, os quais serão, agora numa fase posterior, distribuídos pelas famílias abrangidas pela ação.

Por fim, e salientando que se tratou já da 21.ª edição – o que representa já um marco na cidade de Vila Real, os Escuteiros de Nossa Senhora da Conceição, desde o mais pequeno Lobito ao mais velho dos Dirigentes, agradecem a todos aqueles que contribuíram para o sucesso desta primeira fase da campanha, nomeadamente às superfícies comerciais, à imprensa e, de um modo muito especial, às entidades que com eles colaboraram, e enaltecem a generosidade demonstrada por todas as pessoas que fizeram as suas dádivas e que, mais uma vez mostraram, apesar das dificuldades que diariamente atravessam, que os vila-realenses não são alheios à solidariedade para com o próximo que mais necessita.

Para mais detalhes e informações sobre como correu e também sobre a próxima fase da campanha, poderão aceder à página oficial em https://www.facebook.com/DarEQueEstaDar

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário