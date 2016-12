Escola S/3 Morgado de Mateus distinguida como Amiga da Nutrição e Alimentação

O Projeto “Selo Escola Amiga da Nutrição e Alimentação” do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Douro I – Marão e Douro Norte foi atribuído o “Selo Escola Amiga Da Nutrição E Alimentação” às Escolas 2,3 Monsenhor Jerónimo do Amaral e Secundária Morgado de Mateus.

Este selo tem como objetivo distinguir as escolas que cumprem um conjunto de normas, assegurando os requisitos obrigatórios para uma alimentação saudável, com higiene e segurança alimentar ao nível dos bufetes, máquinas de venda automática e refeitórios escolares.

É fundamental a coerência entre a oferta alimentar e os currículos em meio escolar. Neste sentido, o refeitório e o bufete nas escolas assumem-se como locais de eleição na educação para a saúde, promoção de estilos de vida saudáveis e de equidade social, através da oferta de refeições nutricionalmente equilibradas, saudáveis e seguras, a todos os alunos independentemente do seu estatuto socioeconómico.

As Equipas de Saúde Escolar de Vila Real do ACES Douro Norte supervisionam a oferta alimentar, as condições de higiene, saúde, segurança e política alimentar nas Escolas, contribuindo para a otimização da oferta alimentar. Após um processo de monitorização e consultadoria, foi atribuído o “Selo Escola Amiga Da Nutrição E Alimentação” às Escolas 2,3 Monsenhor Jerónimo do Amaral e Secundária Morgado de Mateus que disponibilizam aproximadamente 600 refeições diárias, evidenciando preocupação com uma alimentação saudável e segura.

Sendo este um processo dinâmico, será realizado pelas Equipas de Saúde Escolar um acompanhamento das Escolas detentoras do Selo, numa lógica de melhoria contínua, impulsionando a excelência das boas práticas no setor. É necessário um trabalho colaborativo profícuo no sentido de aperfeiçoar algumas lacunas ainda existentes.

