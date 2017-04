Escola EB2,3 e Secundária de Murça vai ser requalificada

A Escola EB 2,3 e Secundária de Murça deve começar a receber obras de requalificação antes do início do novo ano letivo. O presidente da Câmara de Murça, José Maria Costa, anunciou que as obras de requalificação da Escola EB2,3 e Secundária de Murça vão começar muito possivelmente antes do arranque do novo ano letivo. José Maria Costa adiantou que já decorreram reuniões de trabalho com a equipa técnica de avaliação na Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEST) e o projeto de intervenção estará concluído muito em breve.

Para o autarca murcense a aposta na Educação é uma medida constate na ação municipal deste executivo que lidera, um fator de desenvolvimento local. José Maria Costa adiantou que já foi estabelecido o acordo de colaboração entre o Município de Murça com o Ministério a Educação que garantiu um milhão e meio de euros, para a realização das obras de requalificação.

Relativamente a este valor em causa, José Maria Costa refere que a Câmara Municipal continua atenta e já exigiu ao Governo um reforço desta dotação de fundos comunitários numa próxima reprogramação para garantir não só a requalificação do estabelecimento de ensino, mas também um apoio concreto na modernização desta escola pública. Depois do Ensino Profissional, do Pré-Escolar e Primeiro Ciclo será agora a vez de garantir novas e melhores condições para o Ensino Básico do 2.º e 3.º ciclos e Secundário de Murça.

