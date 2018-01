Escola de Natação de Lamego renova Certificação de Qualidade

A Escola Municipal de Natação de Lamego renovou a Certificação de Qualidade Técnico-Pedagógica, conferida pela Federação Portuguesa de Natação. A atribuição do diploma resulta do trabalho desenvolvido, durante o último ano, no âmbito do projeto “Portugal a Nadar”, que visa uniformizar procedimentos e elevar a qualidade do processo pedagógico e de gestão. Esta distinção foi oficializada durante uma reunião de trabalho que juntou a Vereadora do Desporto da Câmara Municipal, Ana Catarina Rocha, o Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Natação, Alexander Esteves, e o Presidente da Associação Regional de Natação do Nordeste, José Nóbrega.

A Escola Municipal de Natação ocupa um lugar de referência entre as academias nacionais da modalidade, reconhecidas com a Certificação da Qualidade Técnico-Pedagógica. Em todo o país, apenas 80 entidades fazem parte deste lote.

