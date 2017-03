O Grupo Desportivo Clã do Norte, equipa de Jiu jitsu brasileiro de Vila Real, conquistou mais duas medalhas de prata. No passado dia 11 de março, Nuno Mesquita, instrutor do Clã do Norte, competiu no CoimbraMMA. Lutou em duas categorias: -91kg torneio de grappling nogi e -94kg torneio de jiu jitsu, alcançando o 2º lugar nas duas categorias. Este atleta combateu sob a alçada da já muito conceituada Academia Gracie Portugal do Professor João Santos à qual pertencem.

