Época de Carnaval celebrada em Vila Pouca de Aguiar

O Carnaval será celebrado com muitos caretos pelas ruas e espaços do concelho e com várias iniciativas calendarizadas.

Na sexta-feira carnavalesca, 9 de fevereiro, decorrerão em Vila Pouca de Aguiar a partir das 10 horas e em Pedras Salgadas, a partir das 14h30, os desfiles de carnaval promovidos pelo Agrupamento de Escolas, e que contarão com a participação de várias instituições locais.

Depois, na tarde de domingo, 11 de fevereiro, a partir das 15 horas, está previsto o desfile de Carnaval na vila termal de Pedras Salgadas.

Na terça-feira, 13 de fevereiro, o dia de Carnaval será festejado no Mercado Municipal (entre as 14h30 e as 18h30); promovido pelo Município, haverá Dj e música ao vivo; insuflável; karts a pedais; concurso de melhor disfarce; pinturas faciais; modelagem de balões; oficina de máscaras; pipocas; máquina de bolas de sabão.

Sobre o Carnaval é ainda de realçar a exposição “Máscaras Rituais do Nordeste Transmontano” até dia 1 de março no Museu municipal com máscaras, trajes, acessórios e filmes, e ainda uma mostra de trabalhos realizados pelos alunos do ensino pré-escolar.

Além destas atividades carnavalescas, não será difícil cruzar-se com caretos pelos bares na noite de carnaval ou no próprio dia nas várias localidades da região.

