Entrevista com Fontainhas Fernandes: “Todas as responsabilidades serão apuradas”

Aproxima-se a data da realização das eleições para o Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Constituído o Conselho Geral, está em preparação a nova equipa reitoral. O atual Reitor, António Fontainhas Fernandes, o único candidato que se apresentou até agora, assume os seus compromissos com a UTAD. Pronuncia-se abertamente e sem rodeios sobre as questões que se levantaram acerca dos protocolos com empresas do Brasil e em relação a outros casos, tais como o de Professores que, alegadamente, cobram pela orientação das teses de mestrado e doutoramento, afirma que “sempre que é denunciada alguma situação passível de incumprimento, todas as responsabilidades são apuradas.”

Leia a entrevista completa na edição desta semana do Notícias de Vila Real, à venda aqui ou assine a edição impressa ou online aqui.

Deixe o seu Comentário

Comentário