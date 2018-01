XVI Encontro de Cantadores de Janeiras em Vila Pouca de Aguiar

O Cineteatro Municipal recebeu vários grupos culturais que participaram no XVI Encontro de Cantadores de Janeiras, promovido pelo Município.

Os grupos que participaram no XVI Encontro de Cantadores de Janeiras foram os seguintes: USTAG – Universidade Sénior das Terras de Aguiar; Grupo de Cantares do Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural de Raiz do Monte; Grupo de Cantares do Vale – Associação Cultural e Recreativa de Souto e Outeiro; Grupo de Cantares da Associação Cultural, Recreativa e Social do Alvão; Grupo de Cantares Aguavelames – Associação Recreativa, Cultural, Desportiva e Assistencial do Avelames.

De referir ainda que o encontro de convívio sociocultural contou com a participação especial da companhia Filandorra – Teatro do Nordeste. O presidente da Câmara, Alberto Machado marcou presença neste evento em que os grupos foram agraciados com diplomas de participação neste certame regional.

Aos participantes, foi disponibilizado um serviço de merenda regional que foi prestado pela Associação São Tomé da Gralheira que, desta forma, também participou neste encontro sociocultural.

